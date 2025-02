"Sono 11 anni e non avrei mai pensato di arrivarci solo per un motivo: perché mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio" ha detto Marco Bocci, sottolineando come Laura Chiatti fosse totalmente seria nella sua richiesta. "Non sto scherzando, ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato". Del resto il loro fidanzamento è stato brevissimo e sono andati all'altare solo 7 mesi dopo l'inizio della loro storia d'amore. "Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti. Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possano essere degli sbalzi d'umore", ha spiegato.