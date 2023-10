Tgcom24

Laura Chiatti e Marco Bocci, marito e moglie nel lettone con i figli Enea e Pablo Laura Chiatti ha rivelato al settimanale F di essere una grande fan del co-sleeping. "Sono calci, botte, ma poi cresceranno e quest’intimità finirà, per cui intanto ce la godiamo" ha spiegato al settimanale F parlando delle sue notti con Marco Bocci e con i figli Enea e Pablo. Le abitudini casalinghe dell'attrice dagli occhi chiarissimi e del marito sono spesso finite al centro delle polemiche, come quando aveva dichiarato che un uomo che fa le pulizie "abbassa l'eros". Nel corso dell'intervista torna sul punto: "Non stavo certo parlando dei ruoli che devono esserci nella società, parlavo solo di me e di quello che io e mio marito gestiamo in modo paritario".

Leggi Anche Marco Bocci fa la pipì per strada, il video di Laura Chiatti è virale

Laura Chiatti e il rapporto con i social Nessuna è brava come Laura Chiatti a scatenare l'odio social. Le sue scelte di vita sono spesso finite nel mirino degli haters, dalla decisione di far portare i capelli lunghi al figlio Enea alla magrezza ritenuta eccessiva da molti commentatori delle sue foto. Lei non le ha mai mandate a dire, rispondendo agli attacchi in modo diretto e poco conciliante e spiega: "E' come se i personaggi pubblici esistessero solo per essere offesi. Io, dai miei social, ho disattivato i commenti e vivo meglio. Di mio, avrei le spalle larghe, ma non voglio che i miei figli leggano cose poco carine sulla mamma".

Leggi Anche Laura Chiatti compie 40 anni, guarda la sorpresa di Bocci e family

Marco Bocci, che malattia ha avuto l'attore? Anche se il popolo social spesso la critica, quando suo marito Marco Bocci è stato male Laura Chiatti ha ricevuto tanta solidarietà. Nel 2018 l'attore e regista è stato colpito da un'encefalite da herpes. "Avevo preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso" aveva raccontato lui a pericolo scampato. Non è stato un periodo semplice né per Bocci né per la coppia, e per tornare alla normalità ci è voluto molto tempo. Sua moglie è rimasta sempre al suo fianco con amore e dedizione: "Per stargli accanto ho rinunciato a un film" ha raccontato lei al settimanale Grazia. In ospedale gli ha fatto una promessa: "Tutte le notti starò qui" e l'ha mantenuta.