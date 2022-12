Marco Bocci fa la pipì per strada, il video di Laura Chiatti è virale

Sua moglie Laura Chiatti è pronta in agguato per "svergognarlo" sui social e lo riprende mentre, nascosto tra l'auto e il guard rail, fa pipì lungo la strada. Il regista la prende a ridere e lei pubblica tutto su Instagram con una colonna sonora inequivocabile.

LEGGI ANCHE: Laura Chiatti e Marco Bocci sul red carpet: "Saziami di baci"

Marco Bocci evidentemente non ce la faceva proprio più, come sottolinea anche la canzone "Mi scappa la pipì" che Laura Chiatti ha scelto come sottofondo del breve filmato. Sullo sfondo c'è la campagna e in primo piano il regista, con maglione a righe, in una posa inequivocabile. Sua moglie lo riprende nel momento di intimità e quando lui si accorge reagisce con una risata imbarazzata. L'attrice si diverte a metterlo a disagio e il video viene subito condiviso sui social.

Leggi Anche Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza bollente in barca in Sardegna



La storia d'amore - Marco Bocci e Laura Chiatti sono una coppia speciale. "Ci sono state delle turbolenze" ha ammesso lei a proposito del loro rapporto ma sono sempre rimasti uniti. Si sono conosciuti nel 2013 e nel 2014 sono diventati marito e moglie con le nozze nel Duomo di Perugia. Durante la festa per il matrimonio lei ha annunciato di essere incinta e pochi mesi dopo è nato Enea seguito, a poco più di un anno di distanza, da Pablo. A luglio hanno festeggiato l'ottavo anniversario di matrimonio con una serata da fidanzatini con la proiezione in giardino delle loro immagini più dolci, seguita da una sessione di ginnastica di coppia. A riprova che, a dispetto delle malelingue che spesso li vogliono in crisi, loro sono sempre innamorati.

Leggi Anche Laura Chiatti compie 40 anni, guarda la sorpresa di Bocci e family



Una coppia affiatata - Laura Chiatti e Marco Bocci sono complici sia sul lavoro che nella vita privata. Lui l'ha voluta con sé sul set, scegliendola come protagonista del film "La Caccia" e, insieme per la prima volta durante le riprese, hanno saputo dimostrare tutta la loro sintonia. Con i figli Enea e Pablo sono genitori amorevoli e giocherelloni e l'armonia regna in famiglia. L'attrice non ha fatto mai mancare il suo supporto al marito, e gli è stata vicino quando lui ha dovuto subire un delicato intervento per un herpes cerebrale. Sui social si mostrano sempre innamorati e felici, pronti allo scherzo e allo sfottò. Si amano alla follia e sono sempre l'una accanto all'altro, anche e soprattutto nel momento... del bisogno.