Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza bollente in barca in Sardegna

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno”, aveva raccontato la Chiatti al settimanale “Chi”. “La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci” ha aggiunto. E ora naviga in acque più che serene.

“Amore mio” scrive l’attrice mostrando le foto con il marito. “Ci sono barche e barche” aggiunge poi come didascalia di un selfie insieme a Marco Bocci. E poi lo filma mentre si tuffa nelle acque cristalline e i bambini lo osservano dall’imbarcazione. Ma è l’immagine da sirenetta stesa sul motoscafo a pancia sotto a fare incetta di like. Il fisico mozzafiato della Chiatti, le curve del fondoschiena e la tranquillità del mare in una posa che lascia estasiati i fan.