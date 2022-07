Laura Chiatti e Marco Bocci, intesa perfetta: anche la ginnastica è di coppia

Laura Chiatti e Marco Bocci, invece, non solo hanno smentito festeggiando un anniversario di matrimonio molto romantico, ma hanno anche dato prova di grande intesa e complicità. Dopo il cinema all’aperto organizzato dall’attore in giardino per la moglie, è lei a preparare una lezione di ginnastica infuocata.

Solo qualche giorno fa la Chiatti e Bocci hanno festeggiato l’anniversario del loro sì, avvenuto 8 anni fa, con una serata da teneri fidanzatini. Marco ha preparato la proiezione in giardino con tutte le immagini più dolci con Laura. Ora la coppia si filma durante una sessione di allenamento bollente. L’attrice insiste per fare un esercizio di coppia, a volte riesce altre no. Ma ogni occasione è buona per strusciarsi l’una contro l’altro e farsi qualche sana risata. La complicità è evidente e anche se la sessione di allenamento non è perfetta poco importa, i follower restano senza fiato nel vedere quanto amore c’è tra i due.



Altro che consuetudini, la Chiatti e Bocci sembrano in continua “evoluzione” ginnica. Non si accontentano di condividere una bella famiglia e una tranquilla vita di coppia. Scelgono acrobazie al limite della censura per allenare ogni giorno il loro amore. I fan apprezzano e piovono i complimenti. Laura promette: “Seguiteci per altre lezioni”.