Laura Chiatti dimagrita? L'attrice s'infuria: "Basta bodyshaming"

In posa provocante davanti allo specchio, con addosso una canotta bianca che lascia intravedere i capezzoli e morbidi pantaloni a palazzo neri, il fisico asciutto in evidenza. Una foto, quella postata da Laura Chiatti , che ha scatenato i commenti: "Ma quanto sei magra?", "Fin troppo dimagrita", "Sei anoressica" hanno tuonato alcuni. Lei, come al solito, non le ha mandate a dire rispondendo a tono alle accuse più pesanti.

Sono molti i follower che notano l'eccessiva magrezza della Chiatti. Alcuni chiedono se stia bene, sinceramente preoccupati per la sua salute, altri la accusano di essere troppo asciutta e di lanciare un messaggio sbagliato, proponendo un modello estetico inaccettabile. C'è anche chi si spinge a parlare di anoressia, e questo proprio non va giù all'attrice che risponde a tono, all'insegna dell'hashtag #bastabodyshaming". "Mettiti a dieta e fai psicoterapia", scrive a qualcuno, "Per l'ignoranza non c'è medicina" dice ad altri sempre più agguerrita.

A commento dell'ennesima illazione, l'attrice spiega il suo punto di vista. "Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita, ma che molte persone combattono per vincerla" scrive Laura in risposta a uno dei molti commenti. "É vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri, di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me. Tutto chiaro?". Chissà se stavolta gli hater avranno capito...

Laura Chiatti a Roma, look sexy per lo shopping di lusso IPA 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 3 di 24 IPA 4 di 24 IPA 5 di 24 IPA 6 di 24 IPA 7 di 24 IPA 8 di 24 IPA 9 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 IPA 12 di 24 IPA 13 di 24 IPA 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 IPA 22 di 24 IPA 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci Laura Chiatti a Roma si concede un giro tra i negozi di lusso e non sfugge all'obiettivo malizioso dei paparazzi. Bellissima come sempre, l'attrice ha scelto un look che non passa inosservato: top corto che lascia scoperta la pancia, ciclisti, un blazer verde smeraldo e occhialoni vistosi. Dopo aver fatto incetta di acquisti e carica di sacchetti, pranza al ristorante con un amico. Leggi Tutto Leggi Meno

