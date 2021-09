Laura Chiatti e Michela Quattrociocche a Roma, che bambole al fashion show

Belle da far girare la testa. Sedute in prima fila al fashion show romano ci sono Laura Chiatti e Michela Quattrociocche , una coppia di amiche da urlo che lascia tutti a bocca aperta. La prima indossa una romantica tuta rosa, l'altra un sexy vestitino rosso. Glamour e affascinanti si godono la sfilata rubando sguardi e flash, e sui social accendono i commenti.

Laura e Michela sono amiche per la pelle. Si conoscono da anni e ogni occasione è buona per rinnovare la loro complicità tra abbracci e dediche. Anche a Roma, ospiti dello stesso evento mondano, siedono l'una accanto all'altra e posano insieme per uno scatto da condividere sui social con tanto di dedica romantica. "Io e te", scrive una. "Amore mio" replica l'altra.

Sono tanto belle da non sembrare vere... e infatti tra tanti complimenti al post, sono molti i follower che criticano la Chiatti e la Quattrociocche per aver abusato di filtri e ritocchi. "Sembrate di cera", "Irriconoscibili", "Bellissime... ma photoshoppate", "Sembrate due avatar", "Non vi riconosco", scrivono alcuni senza mezzi termini.

