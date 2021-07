Michela Quattrociocche con il suo compagno, guarda che effusioni bollenti in mare

“La storia più incredibile che conosco” scrive Michela che ha lasciato alle spalle un matrimonio con l’ex calciatore Alberto Aquilani, insieme hanno due figlie Aurora e Diamante, di 11 e 7 anni. La Quattrociocche ha raggiunto la popolarità con il film “Scusa ma ti chiamo amore” con Raoul Bova. E proprio l’amore è il filo conduttore anche di questa estate 2021.



Un anno fa ha ufficializzato la relazione con Giovanni Naldi, giovane rampollo di una famiglia di albergatori fiorentini. Da allora non ha più nascosto la sua passione: “Il mio uomo, il mio migliore amico, la mia anima gemella” ha scritto. In ogni occasione ribadisce il suo “Ti amo” all’imprenditore e per il suo compleanno ha postato una dedica speciale: “Amore mio, a te che oltre ad essere il mio fidanzato sei anche il mio migliore amico. Ringrazierò sempre questo giorno, per te tutto il meglio che c’è! I love you to the moon and back my soul mate”. E ancora di lui la Quattrociocche ha detto: “Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte è lì che si trova il tuo cuore”.

