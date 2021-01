Michela Quattrociocche con Giovanni è amore alle terme

Relax e passione: un mix perfetto. Lo sanno bene Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi che si rifugiano alla spa per coccolarsi un po'. "Me and you sempre" scrive l'attrice, postando su Instagram le foto della giornata dedicata solo a loro, tra baci in accappatoio e bagni di coppia nella vasca riscaldata.

Si amano, sono felici e ogni momento passato insieme è speciale: prova ne sono i sorrisi scintillanti che ogni volta illuminano i loro volti. Con il loro amore sono usciti allo scoperto in estate e le cose tra loro sono andate in fretta, tra viaggi a due e dichiarazioni d'amore social. In Giovanni, Michela ha trovato la sua metà: il suo cuore è tornato a battere dopo la fine del matrimonio con Alberto Aquilani.

La Quattrociocche e Naldi hanno scelto la Val d'Orcia per la loro fuga d'amore. Al centro benessere si rilassano e si godono una giornata romantica. I loro baci sono bollenti come l'acqua delle vasche termali, in cui si tuffano e si lasciano andare agli abbracci.

