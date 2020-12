Per Michela Quattrociocche un compleanno all'insegna dell'amore

Loro due da soli, abbracciati stretti l'uno all'altro e una torta bellissima alla frutta: pochi ingredienti e un risultato esplosivo per Michela Quattrociocche . L'attrice ha compiuto 32 anni e ha festeggiato solo con il suo compagno Giovanni Naldi , ma non poteva essere più felice di così.

"Il più bel compleanno di sempre" ha commentato entusiasta Michela condividendo gli scatti più belli della serata. A Roma i risotranti sono aperti dal momento che il Lazio è in zona gialla, perciò l'attrice ha potuto andare a cena fuori con il suo amore. Scenario romantico e una tavola apparecchiata per due, torta a forma di cuore con tante fragoline di bosco e dettagli studiati hanno reso perfetta la serata. Ma a renderla davvero speciale ci ha pensato Giovanni che con il suo sorriso radioso ha portato la felicità nella vita della Quattrociocche.

Lei era bellissima in abito corto di velluto blu, lui elegante in completo nero. A casa hanno posato abbracciati tra i palloncini a forma di cuore. Al ristorante hanno sorriso ai flash davanti alla torta. Michela non poteva chiedere di meglio: infondo basta poco per essere felici...

