Michela Quattrociocche sui social: “Gio ti amo un sacchissimo” 

E’ astemia, preferisce mangiare pizza e carne, non segue diete, nella sua borsa non mancano mai cellulare, sigarette e chiavi e ama Giovanni un “sacchissimissimo”. Michela Quattrociocche, dopo cena alle 20, è già in pigiama, pronta per andare a dormire con le sue bambine, ma prima si confessa con i follower. E quando il fidanzato Giovanni Naldi le chiede: “Mi ami?”, lei replica con passione. Con il suo ex Alberto Aquilani è rimasta in ottimi rapporti.

“Non cambio e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio di persone che non mi conoscono e non sanno praticamente nulla di me. Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo. Le persone se ne faranno una ragione altrimenti non è un problema mio” replica a chi le chiede come si regola con i giudizi altrui.

In questo momento della sua vita è molto felice e non si cura certo delle critiche. Tanto più che sul suo profilo social è una pioggia di complimenti. Il suo posto del cuore è ovunque ma con le persone che ama. E in testa, dopo le sue figlie, c’è Giovanni. Lo ha conosciuto in palestra e a lui replica in una storia social quando le domanda quanto lei lo ami: “Un sacchissimissimo, ma issimo issimo” scrive tra i cuori per il fidanzato.

