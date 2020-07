Michela Quattrociocche allo scoperto a Mykonos: ecco la nuova fiamma Diva e Donna 1 di 14 Diva e Donna 14 di 14 Diva e Donna 14 di 14 Diva e Donna 14 di 14 Diva e Donna 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono detti addio

In bikini celeste, Michela sfoggia curve mozzafiato. Giovanni ha proprio perso la testa. La bacia con trasporto sulle labbra e sul petto, la stringe a sé, la coccola e non ha occhi che per lei. Lui proviene da una famiglia facoltosa, proprietaria di una catena di hotel di lusso nota in tutto il mondo. Proprio in una delle strutture, dove Naldi riveste il ruolo di direttore, i due si sono incontrati ed è scoccata la scintilla. Tra loro la passione è alle stelle e in Grecia trascorrono dei giorni stupendi.

LEGGI ANCHE >Michela Quattrociocche, sexbomb per la festa dei 30 anni con il marito

Fino a maggio la Quattrociocche era legata ad Aquilani: si erano sposati circa otto anni prima e avevano avuto due bambine, Aurora e Diamante. Con un comunicato congiunto, l'attrice e l'ex calciatore avevano annunciato la rottura, specificando: "Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose". Sulle cause dell'addio, il riserbo più assoluto: i due hanno stipulato un contratto che gli impedisce a vicenda di parlarne. Ma quello che è stato ormai non importa più: tra le braccia di Giovanni, Michela è pronta per guardare al futuro...

Potrebbe interessarti anche: