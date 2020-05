Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono detti addio Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci” ha scritto in un lungo messaggio nelle storie social la Quattrociocche, poi pubblicato anche dal suo ex.

Michela e Alberto si sono sposati 8 anni fa e dalla loro unione sono nate Aurora, il 18 aprile 2011, e Diamante, il 3 novembre 2014. Proprio per le figlie, la coppia invoca il rispetto della privacy: “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più di tutto ciò, con nessuno. Grazie” recita il messaggio firmato dalla Quattrociocche e da Aquilani.

Solo pochi mesi fa parlavano di desiderare un terzo figlio, ora invece Alberto tornerà a Firenze dove sta facendo il suo percorso da allenatore, mentre Michela resterà a Roma e chissà che non voglia riprendere la carriera da attrice.

Commossa, emozionata e felice. Michela Quattrociocche ha festeggiato i suoi 31 anni con una festa a sorpresa organizzata dal marito Alberto Aquilani. Ad aspettarla tantissimi amici, tra cui Laura Chiatti e Gaia Lucariello.