la settimana delle stelle

Dall’annuncio di Diletta Leotta incinta al nuovo amore di Giorgia Cardinaletti

13 Dic 2025 - 07:00
diletta leotta © Lookdavip

Diletta Leotta annuncia la gravidanza sui social, mentre Giorgia Cardinaletti ritrova l’amore con Francesco Bechis. Federica Pellegrini vive momenti di paura per la figlia Matilde: “Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita”. Inzaghi e Gaia Lucariello si godono le Maldive. Adriana Abascal pubblica e poi cancella un post sulla rottura con Emanuele Filiberto: “Non è definitiva, solo un momento di riflessione”. Ma non solo…

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello alle Maldive, le foto della seconda luna di miele

