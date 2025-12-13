la settimana delle stelle

Diletta Leotta annuncia la gravidanza sui social, mentre Giorgia Cardinaletti ritrova l’amore con Francesco Bechis. Federica Pellegrini vive momenti di paura per la figlia Matilde: “Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita”. Inzaghi e Gaia Lucariello si godono le Maldive. Adriana Abascal pubblica e poi cancella un post sulla rottura con Emanuele Filiberto: “Non è definitiva, solo un momento di riflessione”. Ma non solo…