Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Indiscrezioni dalla Spagna

Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto sui social, poi cancella

Il mistero accende ulteriormente i riflettori sulla coppia

12 Dic 2025 - 09:10
© Instagram

© Instagram

Un fulmine a ciel sereno. Adriana Abascal pubblica sul suo profilo Instagram un messaggio in cui annuncia la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia, storia d’amore resa pubblica solo a marzo 2025. Un post destinato però a sparire nel giro di pochi minuti, alimentando dubbi e scatenando un vero giallo social.

Il messaggio misterioso

  Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo Hola.com, la modella avrebbe condiviso un testo dal tono malinconico, che lasciava poco spazio alle interpretazioni: “Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”. Parole inequivocabili, che sembravano confermare una rottura definitiva con il principe di Casa Savoia. Ma la sorpresa è arrivata subito dopo: il post è stato rapidamente cancellato, senza alcuna spiegazione ufficiale. Sul profilo di Adriana, nessuna traccia dell'annuncio.

Leggi anche

Coppie vip 2025: tutte le nuove (e sorprendenti) combinazioni

"Solo un momento di crisi"

 La redazione di Hola avrebbe contattato direttamente l’entourage di Adriana Abascal, ottenendo come risposta: "Non si tratta di una rottura definitiva, piuttosto di un momento di riflessione. Ci sono possibilità di riconciliazione". Le fonti vicine alla coppia parlano di una fase complessa, un periodo di distanza emotiva ma non di una separazione ufficiale.

Leggi anche

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal al galà di beneficenza a Firenze

Gli indizi social

 La loro ultima apparizione insieme risale al 27 novembre: gli scatti compaiono sul profilo del principe di casa Savoia, ma su Instagram Adriana Abascal ha fatto sparire tutte le tracce di Emanuele Filiberto. Solo qualche settimana fa la coppia aveva partecipato a Firenze ad alcuni eventi legati alla Consulta dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici di Casa Savoia e nulla faceva pensare a una rottura imminente.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal al galà di beneficenza a Firenze

1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

emanuele filiberto
gossip

Sullo stesso tema