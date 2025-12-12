Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto sui social, poi cancella

Il mistero accende ulteriormente i riflettori sulla coppia
Un fulmine a ciel sereno. Adriana Abascal pubblica sul suo profilo Instagram un messaggio in cui annuncia la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia, storia d’amore resa pubblica solo a marzo 2025. Un post destinato però a sparire nel giro di pochi minuti, alimentando dubbi e scatenando un vero giallo social.
Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo Hola.com, la modella avrebbe condiviso un testo dal tono malinconico, che lasciava poco spazio alle interpretazioni: “Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”. Parole inequivocabili, che sembravano confermare una rottura definitiva con il principe di Casa Savoia. Ma la sorpresa è arrivata subito dopo: il post è stato rapidamente cancellato, senza alcuna spiegazione ufficiale. Sul profilo di Adriana, nessuna traccia dell'annuncio.
La redazione di Hola avrebbe contattato direttamente l’entourage di Adriana Abascal, ottenendo come risposta: "Non si tratta di una rottura definitiva, piuttosto di un momento di riflessione. Ci sono possibilità di riconciliazione". Le fonti vicine alla coppia parlano di una fase complessa, un periodo di distanza emotiva ma non di una separazione ufficiale.
La loro ultima apparizione insieme risale al 27 novembre: gli scatti compaiono sul profilo del principe di casa Savoia, ma su Instagram Adriana Abascal ha fatto sparire tutte le tracce di Emanuele Filiberto. Solo qualche settimana fa la coppia aveva partecipato a Firenze ad alcuni eventi legati alla Consulta dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici di Casa Savoia e nulla faceva pensare a una rottura imminente.