Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Che coppia!

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal al galà di beneficenza a Firenze

Serata di charme a Palazzo Borghese per la cena della Consulta dei Senatori del Regno

18 Nov 2025 - 10:59
1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Sono ormai una coppia inseparabile e sempre più sotto i riflettori. Emanuele Filiberto di Savoia e la compagna Adriana Abascal hanno illuminato con la loro eleganza il gala di beneficenza organizzato dalla Consulta dei Senatori del Regno, che si è svolto a Palazzo Borghese, a Firenze.

Leggi anche

Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta della fidanzata Adriana Abascal

Il principe, 53 anni, ha presenziato in qualità di Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia, ruolo che ha interpretato con impeccabile savoir-faire. Al suo fianco, la splendida Adriana, 54 anni, con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso marzo. Look impeccabile per entrambi: lui in frac con papillon bianco e scarpe nere lucidissime; lei in un raffinato abito lungo color cipria, fluido e con un elegante dettaglio nero in vita. Tra gli scatti più condivisi, anche quello con il granduca Giorgio di Russia e la principessa Vittoria Romanoff. 

Leggi anche

Emanuele Filiberto di Savoia con la nuova compagna, le foto social in giro per l’Italia

La confessione di Emanuele Filiberto

  Emanuele Filiberto di Savoia, in una recente intervista al Corriere della Sera, si è raccontato senza filtri parlando di famiglia, sentimenti e scelte difficili. Nel ripercorrere la sua storia con Clotilde Courau – da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa – il principe ha parlato apertamente degli errori commessi: "Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana, e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa". E con sincerità disarmante ha aggiunto: "I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi."

Leggi anche

Emanuele Filiberto: "Ho tradito Clotilde. Il ricordo più bello? A New York senza la servitù"

La storia con Adriana Abascal

  Oggi al suo fianco c’è Adriana Abascal, imprenditrice ed ex Miss Messico, con cui la relazione è ormai ufficiale: "Ci hanno presentati amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi ed è scattata subito una scintilla. Stiamo bene insieme. La vita continua".

Emanuele Filiberto di Savoia con la nuova compagna, le foto social

1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

emanuele filiberto
gossip

Sullo stesso tema