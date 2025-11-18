Serata di charme a Palazzo Borghese per la cena della Consulta dei Senatori del Regno
Sono ormai una coppia inseparabile e sempre più sotto i riflettori. Emanuele Filiberto di Savoia e la compagna Adriana Abascal hanno illuminato con la loro eleganza il gala di beneficenza organizzato dalla Consulta dei Senatori del Regno, che si è svolto a Palazzo Borghese, a Firenze.
Il principe, 53 anni, ha presenziato in qualità di Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia, ruolo che ha interpretato con impeccabile savoir-faire. Al suo fianco, la splendida Adriana, 54 anni, con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso marzo. Look impeccabile per entrambi: lui in frac con papillon bianco e scarpe nere lucidissime; lei in un raffinato abito lungo color cipria, fluido e con un elegante dettaglio nero in vita. Tra gli scatti più condivisi, anche quello con il granduca Giorgio di Russia e la principessa Vittoria Romanoff.
Emanuele Filiberto di Savoia, in una recente intervista al Corriere della Sera, si è raccontato senza filtri parlando di famiglia, sentimenti e scelte difficili. Nel ripercorrere la sua storia con Clotilde Courau – da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa – il principe ha parlato apertamente degli errori commessi: "Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana, e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa". E con sincerità disarmante ha aggiunto: "I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi."
Oggi al suo fianco c’è Adriana Abascal, imprenditrice ed ex Miss Messico, con cui la relazione è ormai ufficiale: "Ci hanno presentati amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi ed è scattata subito una scintilla. Stiamo bene insieme. La vita continua".