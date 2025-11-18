Emanuele Filiberto di Savoia, in una recente intervista al Corriere della Sera, si è raccontato senza filtri parlando di famiglia, sentimenti e scelte difficili. Nel ripercorrere la sua storia con Clotilde Courau – da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa – il principe ha parlato apertamente degli errori commessi: "Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana, e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa". E con sincerità disarmante ha aggiunto: "I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi."