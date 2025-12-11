Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia, la foto che conferma l'amore

L'influencer pubblica uno scatto in cui bacia il calciatore; lei era fidanzata con il migliore amico di lui
La conferma definitiva è arrivata dai social: Nicola Zalewski ed Emily Pallini stanno insieme. Non più solo indiscrezioni, indizi o foto sfocate condivise da terzi. Stavolta è stata Emily a pubblicare una storia su Instagram in cui i due si baciano durante la sua cena di compleanno, con tanto di torta personalizzata sul tavolo. Un gesto che, di fatto, chiude ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.
La loro storia è iniziata a circolare settimane fa. Prima qualche like strategico, poi foto negli stessi luoghi e un paio di comparsate social che avevano insospettito i fan. Nulla di esplicito, ma abbastanza per alimentare le voci. Negli ultimi giorni, però, il clima è cambiato: i due hanno iniziato a mostrarsi insieme senza troppi filtri. L’immagine del bacio pubblicata da Emily è stata la naturale conseguenza di una frequentazione che ormai era evidente.
Uno degli elementi che ha fatto più discutere è il passato sentimentale di Emily. Prima di questa nuova storia, infatti, lei era fidanzata con Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, producer romano molto seguito. Una relazione importante, durata anni con quello che era uno dei migliori amici di Nicola Zalewski. I due erano molto legati, spesso insieme anche sui social. Dopo l’inizio delle indiscrezioni su Emily e il calciatore, però, il rapporto tra loro sembra essersi incrinato. Diversi utenti hanno notato che non si seguono più su Instagram e che da tempo non compaiono insieme.
Emily Pallini è una creator e influencer italiana attiva soprattutto su Instagram e TikTok, dove condivide contenuti legati a lifestyle, moda e momenti della sua vita quotidiana. Nel corso degli anni ha costruito una comunità numerosa di follower, che la seguono per il suo stile e la sua personalità online. Nicola Zalewski è un calciatore professionista italiano di origini polacche, cresciuto nelle giovanili della Roma e, al momento, centrocampista dell’Atalanta in Serie A. È noto per la sua rapidità, versatilità e capacità di giocare in più ruoli tra centrocampo e attacco. Zalewski è anche un volto noto nel calcio italiano per le sue apparizioni nelle nazionali giovanili e nella nazionale maggiore, e per il suo costante impegno nel mondo dello sport.