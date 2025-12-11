Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia, la foto che conferma l'amore

Emily Pallini è una creator e influencer italiana attiva soprattutto su Instagram e TikTok, dove condivide contenuti legati a lifestyle, moda e momenti della sua vita quotidiana. Nel corso degli anni ha costruito una comunità numerosa di follower, che la seguono per il suo stile e la sua personalità online. Nicola Zalewski è un calciatore professionista italiano di origini polacche, cresciuto nelle giovanili della Roma e, al momento, centrocampista dell’Atalanta in Serie A. È noto per la sua rapidità, versatilità e capacità di giocare in più ruoli tra centrocampo e attacco. Zalewski è anche un volto noto nel calcio italiano per le sue apparizioni nelle nazionali giovanili e nella nazionale maggiore, e per il suo costante impegno nel mondo dello sport.

