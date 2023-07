Brutto incidente in bici per Jovanotti a Santo Domingo: è ricoverato in ospedale

Nel video Jovanotti continua: "Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: 'Qui va operato'. È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po' di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po' di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l'operazione".

Come è successo

Nonostante sia visivamente provato dal dolore, Jovanotti non ha perso il sorriso. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", ha spiegato il cantante, "tra l'altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti". Quindi, riferendosi alle sue condizioni fisiche, ha concluso: "Dai c'è di peggio, sono a posto".