Il principe William sorride ai fornelli, lontano dalle polemiche con Harry

La consegna del silenzio Il principe William segue alla lettera il motto della famiglia reale di non lamentarsi mai e prosegue i suoi impegni ufficiali infischiandosene – almeno all’apparenza – di quel che ha scritto Harry nella sua imperdibile autobiografia. Il fratello ha raccontato di una violenta lite tra i due e addirittura di essere stato picchiato dall’erede al trono, che lo avrebbe sbattuto a terra per via di Meghan Markle, ma il marito di Kate Middleton non commenta. Una fonte di palazzo ha fatto sapere che sia lui che Re Carlo sono rimasti rattristati dalle dichiarazioni del principe Harry, ma intendono seguire la linea del silenzio.

In cucina ritrova il sorriso Così il principe William ritrova il buonumore in cucina: si allaccia il grembiule insieme ai ragazzi dell’associazione benefica “Together As One” e si dedica a una simpatica lezione ai fornelli che gli strappa più di un sorriso. Non molto lontano da Windsor, ma sicuramente alla larga dalle polemiche di “Spare”, il principe del Galles è capace di affrontare temi importanti come il razzismo e il bullismo anche mentre sforna un pollo con i giovani. E così dà una bella lezione… anche al fratello.

La replica reale in pochi indizi Alcuni tabloid inglesi, analizzando il comportamento, il look, le parole e i post della famiglia reale sostengono che in qualche modo Buckingham Palace stia lanciando velate frecciatine ai duchi di Sussex. Il principe William e Kate Middleton appaiono spesso in pendant, con tonalità scure. Potrebbe essere un messaggio sottile che vuole affermare che la coppia è unita e complice nella sfida ai cognati e replica con nuance opposte a quelle che Meghan Markle ha detto di preferire. Inoltre, la consegna del silenzio mantenuta rigorosamente da tutti, pare mostrare un’altra linea comune scelta per ovviare ai feroci attacchi del principe Harry. Tutti i membri della famiglia reale sono tornati ai loro impegni ufficiali, senza dar peso ai pettegolezzi. Tanti fatti, poche chiacchiere, pare essere la strategia di corte.



Harry tornerà a Londra per l’incoronazione? Riuscirà il principe William a riconciliarsi con suo fratello Harry? Sicuramente un momento fondamentale nell’intricata vicenda “Spare” sarà l’incoronazione di Re Carlo. La cerimonia a maggio vedrà o no la presenza dei duchi di Sussex? Difficile sapere se il figlio della defunta Regina Elisabetta sia convinto o meno di invitare il figlio e la nuora e, altrettanto impossibile sapere ora, se la coppia accetterà o troverà una scusa per evitare di volare a Londra. Il principe Harry ha fatto sapere di volere le scuse reali per poter rientrare, ma ci sono parecchi dubbi sul fatto che arriveranno.