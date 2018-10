Francesco Facchinetti, festa con i gonfiabili in giardino per Leone

Il tempo ha retto a Mariano Comense e la festa nel giardino di casa per i 4 anni di Leone non poteva venire meglio. Gonfiabili, palloncini colorati, dolcetti e salatini per tutti i palati, un mago, bolle di sapone e tanti amici per festeggiare il compleanno del figlio di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol. Spettacolare anche la torta a tema del cartone animato preferito da Leone, Cars.