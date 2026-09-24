Per Samira Lui il legame con i bianconeri è soprattutto personale. È originaria di San Daniele del Friuli e nei mesi scorsi era già stata scelta come madrina dell’Udinese e ambassador della Regione. Ad aprile, durante Udinese-Parma, aveva ricevuto allo stadio una maglia personalizzata con il numero 10, dichiarando: "Questa è casa mia".