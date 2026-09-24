© Instagram @udinesecalcio e @samiraluiofficial
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Samira Lui torna a rappresentare il suo Friuli, questa volta alla Milano Fashion Week. La showgirl de La Ruota della Fortuna ha partecipato alla presentazione del nuovo Third Kit 2026/27 dell’Udinese, organizzata martedì 22 settembre a Milano. Un appuntamento che ha unito calcio e moda e al quale hanno preso parte anche diversi volti dello spettacolo, tra cui Amadeus e Simona Ventura.
Per Samira Lui il legame con i bianconeri è soprattutto personale. È originaria di San Daniele del Friuli e nei mesi scorsi era già stata scelta come madrina dell’Udinese e ambassador della Regione. Ad aprile, durante Udinese-Parma, aveva ricevuto allo stadio una maglia personalizzata con il numero 10, dichiarando: "Questa è casa mia".
Nelle fotografie pubblicate dal club, Samira posa accanto ai giocatori. Su alcune delle maglie bianche indossate per l’occasione campeggiano le scritte "Io sono Friuli Venezia Giulia" e "Lignano Sabbiadoro", due richiami espliciti al territorio. Il marchio della Regione è main sponsor dell’Udinese e resterà sulle divise fino al 2029.
Il Third Kit presentato a Milano celebra invece i 130 anni dell’Udinese ed è firmato da Macron insieme allo stilista Giuseppe Buccinnà. Sul retro del collo compare anche la scritta in friulano "Fuarce Udin", cioè "Forza Udinese".
Tra gli ospiti c’era anche Amadeus, che con il club friulano ha ormai un legame familiare: suo figlio José Alberto Sebastiani, 17 anni, è portiere del settore giovanile dell’Udinese ed è stato convocato anche in prima squadra durante il ritiro estivo.
© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
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