Da bambina, Samira faceva domande sul padre e cercava di immaginare che tipo di persona fosse. Doretta, però, non le ha mai trasmesso sentimenti di odio nei suoi confronti: le diceva che era un bell'uomo e che le era piaciuto molto. Samira ha spiegato di aver pensato che l'uomo si fosse allontanato perché non era pronto ad affrontare la situazione. Per questo, pur avvertendo il dolore dell'assenza, aveva costruito nel tempo una sorta di normalità intorno alla propria storia familiare.