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© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".
© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".
© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".

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© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".

Un legame speciale

Samira Lui ringrazia mamma Doretta: "Siamo sempre state io e lei"

La conduttrice ha parlato della sua infanzia, del legame speciale con il Friuli e dell'assenza del padre, che non ha mai fatto parte della sua vita

17 Set 2026 - 17:04
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La popolarità di Samira Lui (28 anni) è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, fino a portarla ogni sera accanto a Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna". Dietro il successo televisivo, però, c'è una storia personale profondamente legata alla famiglia e soprattutto alla mamma Doretta. Ospite del ciclo di incontri "Il Tempo delle Donne", organizzato dal Corriere della Sera, la conduttrice ha descritto se stessa come una persona impulsiva, istintiva e naturale, convinta che la semplicità sia un valore importante tanto nella vita privata quanto davanti alle telecamere. La passione per lo spettacolo, del resto, era già presente quando era bambina: "Fin da piccola ho sempre amato il palcoscenico, mi è sempre piaciuto intrattenere le persone. I miei familiari, poverini, erano costretti a subire poesie e canzoni inventate da me".

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L'infanzia l'ha passata in un paese vicino a Udine, circondata dalla campagna e dalle terre dei nonni. "Mia nonna quando vedeva che io mi annoiavo diceva: Non ti preoccupare, ti trovo io da fare. E allora mi portava con lei nell'orto a raccogliere le zucchine, i pomodori", ha raccontato la showgirl. 

Il legame con il Friuli

 Ancora oggi Samira cerca di tornare appena può nei luoghi in cui è cresciuta. Insieme alla mamma e alla zia organizza gite tra le colline, ama i luoghi poco affollati dove stare all'aria aperta. "Parlo sempre della mia Regione perché siam lassù, a volte quasi dimenticati", ha chiarito la conduttrice, sottolineando come il legame con quella terra sia rimasto una parte importante della sua identità.

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Luigi Punzo, il compagno che la sostiene

 Nella vita di Samira c'è anche Luigi Punzo, il compagno con cui è legata da diversi anni. Negli ultimi mesi si è parlato della possibilità di un matrimonio e della volontà di avere figli, ma al momento nessuna delle due cose è in programma, pur rientrando nei loro progetti per il futuro. "Il mio compagno è il mio primo sostegno. È sempre accanto a me nella vita privata e nel lavoro. Mi consiglia e mi incoraggia sempre", ha raccontato Samira. Allo stesso tempo, la coppia cerca di sostenersi reciprocamente, alternandosi nei momenti in cui uno dei due ha maggiormente bisogno dell'altro.

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Doretta, una mamma sempre presente ma discreta

 Parlando della propria famiglia, Samira ha dedicato parole particolarmente affettuose alla mamma Doretta, che l'ha cresciuta insieme ai nonni dopo l'allontanamento del padre durante la gravidanza. La showgirl ha sottolineato soprattutto la discrezione della madre. Doretta l'ha accompagnata ai concorsi di bellezza e agli eventi, ma non ha mai cercato di vantarsi dei suoi risultati o di raccontarli agli altri. "Siamo sempre state io e lei", ha spiegato Samira, ricordando un rapporto costruito nella semplicità.

La mamma è sempre stata la sua prima sostenitrice, senza però cercare di indirizzarla verso una strada precisa. Il consiglio ricevuto è stato piuttosto quello di inseguire i propri desideri: "Sami, segui i tuoi sogni, fai quello che ti piace e io sarò felice per te. L'importante è che rimani la mia Samira".

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Una crescita segnata dall'assenza del padre

 Dell'assenza del padre Samira aveva già parlato nel 2023, durante la sua partecipazione al "Grande Fratello". In quell'occasione aveva ricordato le giornate trascorse nei campi di grano insieme al fratello e alla nonna e aveva raccontato anche la storia della mamma, che aveva vissuto per alcuni anni in Africa per il suo amore verso quella terra e per l'attività di volontariato. Dopo il ritorno in Italia, Doretta aveva conosciuto un uomo senegalese, il padre di Samira. La loro relazione portò alla nascita della futura showgirl, ma l'uomo non è poi rimasto nella sua vita. "Mio papà non c'è nella mia vita, non l'ho mai conosciuto", aveva raccontato Samira.

La madre non le ha mai trasmesso rancore

 Da bambina, Samira faceva domande sul padre e cercava di immaginare che tipo di persona fosse. Doretta, però, non le ha mai trasmesso sentimenti di odio nei suoi confronti: le diceva che era un bell'uomo e che le era piaciuto molto. Samira ha spiegato di aver pensato che l'uomo si fosse allontanato perché non era pronto ad affrontare la situazione. Per questo, pur avvertendo il dolore dell'assenza, aveva costruito nel tempo una sorta di normalità intorno alla propria storia familiare.

La telefonata arrivata anni dopo

 A distanza di tempo, Samira ha ricevuto una telefonata inattesa dal padre. La showgirl si è chiesta come fosse stato possibile che un padre non avesse mai cercato la propria figlia. "Ci ho messo tanto a mettere da parte l’orgoglio, sentire che aveva una moglie e dei figli che non sapevano di me mi ha fatto male. Ho sempre detto che un papà non ce l’ho, magari la storia può cambiare conoscendolo. Forse ho un po’ paura di cambiare la mia storia, mi sono messa in testa che non c'era".

Samira Lui conquista i fan con un nuovo selfie in vacanza

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© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui

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