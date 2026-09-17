© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".
© Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy | Samira Lui, 25 anni, origini multietniche, è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università. Terza a Miss Italia nel 2017 ha partecipato alle trasmissioni "l'Eredità" e "Tale e quale show".