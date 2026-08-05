© Chi magazine | Cristina Marino e Luca Argentero a Formentera
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Nelle foto in esclusiva di Chi in edicola, l’attore e la moglie si godono l’isola: tra spiaggia e momenti di tenerezza, nella vita della coppia potrebbe esserci presto una novità
Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto Formentera per concedersi qualche giorno di pausa dagli impegni di lavoro. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, i due appaiono insieme tra passeggiate sulla spiaggia, bagni in mare e momenti di complicità lontani dai riflettori. A catturare l’attenzione degli scatti è soprattutto Cristina Marino, che in alcune foto mostra un ventre più morbido del solito. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su una possibile gravidanza. Nessuna conferma, però, è arrivata dai diretti interessati.
La vacanza racconta comunque un periodo di serenità per la coppia, che si muove con naturalezza tra spiaggia e mare. Argentero e Marino appaiono affiatati, tra gesti di tenerezza e momenti di relax sotto il sole delle Baleari. Le immagini restituiscono l’idea di una pausa lontana dalla routine e dagli impegni professionali, in cui la coppia si concede tempo di qualità insieme.
Per mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata, i due attori si sono dati una regola precisa: non restare separati per più di cinque giorni consecutivi. Una scelta che consente loro di conciliare set e famiglia e che Argentero ha più volte indicato come fondamentale. "Se non ci fossero le spese da sostenere mi prenderei un anno sabbatico e starei solo con la mia famiglia", ha raccontato l’attore, sottolineando quanto la dimensione domestica sia centrale nella sua vita.
La storia tra Luca Argentero e Cristina Marino è iniziata nel 2015 durante le riprese di "Vacanze ai Caraibi" a Santo Domingo. Un incontro nato quasi per caso, come ha raccontato l’attrice, che avrebbe potuto non avvenire per un cambio di volo all’ultimo momento."Dovevo partire alle 18, ma mi chiamarono per dirmi che avevano sbagliato il volo e sarei partita il giorno dopo. La sera arrivava Luca. Non ci saremmo neanche mai incontrati", ha ricordato Marino, definendo quell’episodio una vera "Sliding Doors".
Dopo l’inizio della relazione, i due hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla loro vita privata. Sposati nel 2021 a Città della Pieve, hanno scelto di vivere tra Umbria e Toscana, lontano dai riflettori. Al momento, le immagini di Formentera restano quindi solo uno scatto di una vacanza estiva serena, mentre le voci su una possibile gravidanza non trovano ancora conferma ufficiale.
© Tgcom24
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