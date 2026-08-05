Per mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata, i due attori si sono dati una regola precisa: non restare separati per più di cinque giorni consecutivi. Una scelta che consente loro di conciliare set e famiglia e che Argentero ha più volte indicato come fondamentale. "Se non ci fossero le spese da sostenere mi prenderei un anno sabbatico e starei solo con la mia famiglia", ha raccontato l’attore, sottolineando quanto la dimensione domestica sia centrale nella sua vita.