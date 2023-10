Luca Argentero cuore d'oro, regala il biglietto a una fan in difficoltà

Il gesto generoso di Luca Argentero

Oltre a essere un papà premuroso, Luca Argentero si preoccupa anche per i suoi fan. Non sapendo dove abitasse la ragazza che non poteva permettersi il biglietto, ha precisato: "Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti". La ragazza ha colto al volo l'opportunità e accettato con piacere l'invito: "Oddio Luca. Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano". L'attore ha quindi concluso: "Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo!". Un piccolo gesto di gentilezza, che però è subito diventato virale e gli ha fatto guadagnare moltissimi punti simpatia presso l'opinione pubblica. Tantissimi, infatti, si sono complimentati con lui per aver trovato il tempo di esaudure la richiesta della sua fan.