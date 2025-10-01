Logo Tgcom24
People
Nascerà a febbraio

Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta. Ecco svelato il sesso del bebè

A poco più di un anno dal matrimonio del calciatore e della modella celebrato a Buenos Aires

01 Ott 2025 - 09:37
18 foto
paulo dybala
oriana sabatini
gossip

