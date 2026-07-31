Noemi ironizza sulla caduta dal palco postando meme sui social
© Instagram | Noemi
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Una 39enne alla quarantesima settimana ha avvertito i segnali del parto tra la folla. Il cantante ha chiesto l'intervento della Croce Rossa. Madre e bambino, nato all'ospedale di Livorno, stanno bene
© Instagram @thekolors_stash
Il concerto dei The Kolors a Livorno si è trasformato per alcuni minuti in una corsa contro il tempo. Durante la serata inaugurale della 41esima edizione di Effetto Venezia, a una donna di 39 anni, arrivata alla quarantesima settimana di gravidanza, si sono rotte le acque mentre si trovava tra il pubblico. Sul palco la band stava facendo ballare piazza del Luogo Pio, gremita per il live gratuito. Lo spettacolo era iniziato da circa mezz'ora quando gli amici e i familiari della donna hanno chiesto aiuto.
Dal pubblico è partita una segnalazione diretta al palco. Stash ha capito che una spettatrice non si sentiva bene e ha deciso di fermare immediatamente la musica. L'interruzione ha permesso ai volontari della Croce Rossa presenti nell'area di raggiungere la donna e accompagnarla fuori dalla folla in sicurezza. Per qualche minuto il concerto ha lasciato spazio all’intervento dei soccorritori, sotto gli occhi delle migliaia di persone presenti.
A ricostruire l'accaduto è stato lo stesso cantante attraverso una storia pubblicata su Instagram. "Ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene", ha spiegato. Stash ha poi ringraziato la Croce Rossa per la rapidità dell’intervento, spiegando che la spettatrice era stata portata via senza problemi.
La 39enne è stata trasferita all'ospedale di Livorno, dove il parto era ormai imminente. Poco dopo il suo ingresso nel reparto di Ostetricia, il bambino è venuto al mondo. Madre e neonato stanno bene. La notizia della nascita ha raggiunto Stash nelle ore successive. "La ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito. Sono troppo felice, auguriiii", ha scritto il frontman dei The Kolors, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.
La donna aveva scelto di assistere al concerto nonostante la gravidanza fosse ormai al termine. Le canzoni dei The Kolors hanno così accompagnato gli ultimi momenti prima del parto, trasformando una serata di musica nel prologo di una nascita. Davanti a circa 30mila persone, la band ha proposto alcuni dei suoi successi più conosciuti, da "Italodisco" a "Un ragazzo una ragazza".
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