La 39enne è stata trasferita all'ospedale di Livorno, dove il parto era ormai imminente. Poco dopo il suo ingresso nel reparto di Ostetricia, il bambino è venuto al mondo. Madre e neonato stanno bene. La notizia della nascita ha raggiunto Stash nelle ore successive. "La ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito. Sono troppo felice, auguriiii", ha scritto il frontman dei The Kolors, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.