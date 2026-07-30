Pooh, mistero sulla parola pronunciata per errore da Roby Facchinetti durante un concerto

Quando si sbaglia il testo di Pierre... Ciao a tutti cari amici e care amiche. Ieri sera, durante il concerto di Lucca, è successa una cosa che, cantando Pierre, non mi era mai capitata dal 1976. All'attacco della seconda strofa ho sostituito, involontariamente, il testo originale con una frase... Decisamente "afrobergamasca"! Questa foto (allegata dal cantante a corredo del post, ndr) ritrae proprio l'istante esatto del "fattaccio". Direi che la mia espressione racconta molto meglio di qualsiasi commento quello che mi è passato per la testa in quel momento... Perdonatemi! Roby. È quanto scritto da Facchinetti sui social.



A centinaia sono arrivati i commenti di supporto dei fan. "Roby, ti si perdona tutto" hanno scritto in molti. Tanta anche la curiosità, "ora vogliamo sapere cosa hai detto" dicono in tanti, "qualcuno sa che parola ha detto?" domandano altri. Una cosa è certa... per ora, la parola "afrobergamasca" utilizzata rimarrà un mistero.

