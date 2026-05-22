I "Pooh" festeggiano 60 anni di carriera con un concerto evento su Canale 5

Domani, sabato 23 maggio, Canale 5 celebra, in prima serata, i 60 anni di carriera dei Pooh con "Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena", lo speciale evento musicale dall'Arena di Verona dedicato a una delle band più amate e longeve della musica italiana. Alla conduzione Michelle Hunziker.
Sul palco dell’anfiteatro veronese, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno sei decenni di musica, successi e amicizia attraverso un grande racconto live, aneddoti inediti e ricordi di una storia che ha segnato intere generazioni e accompagnato la vita di milioni di persone. Ospiti della serata: Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini.
Uno spettacolo inedito, con l'accompagnamento dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Una veste musicale nuova ed emozionante pensata per valorizzare un repertorio senza tempo e offrire al pubblico un’esperienza unica. La storia e la carriera della band saranno al centro dello show anche attraverso scenografie, immagini e contenuti visivi ideati per ripercorrere i 60 anni di storia dei Pooh.
Nati nel 1966 da un'idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e segnato la storia della musica italiana anche per le innovazioni introdotte nei concerti live, nell’uso della tecnologia e della multimedialità. Una serata evento che celebra la musica, la storia e il repertorio di una band che continua a emozionare il pubblico. Prodotto da FriendsTV in collaborazione con Hook Live, la regia è di Luigi Antonini