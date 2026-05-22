I "Pooh" festeggiano 60 anni di carriera con un concerto evento su Canale 5

Sul palco dell’anfiteatro veronese, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno sei decenni di musica, successi e amicizia attraverso un grande racconto live, aneddoti inediti e ricordi di una storia che ha segnato intere generazioni e accompagnato la vita di milioni di persone. Ospiti della serata: Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini.