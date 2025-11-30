I Pooh si esibiscono a "Verissimo" con i loro successi

Nel salotto di Canale 5 il gruppo racconta 60 anni di successi e presenta il loro tour 2026
© Da video
Silvia Toffanin accoglie nello studio di "Verissimo" I Pooh pronti a festeggiare i 60 anni di una carriera segnata da enormi successi. È infatti dopo un medley delle loro canzoni più famose che il gruppo racconta il loro traguardo da record e presentano il loro tour 2026.
"Abbiamo un regalo per i nostri fan. A settembre - ottobre 2026 partirà il nostro tour con una prima tappa a Bergamo, la mia città, e questo mi rende davvero molto felice" ha detto Roby Facchinetti. "È un traguardo quasi incredibile, straordinario, che non succede spesso per una band. Lo sognavo da bambino e dopo cinque anni di gavetta è arrivato il famoso treno su cui salire sopra, è stato in quel momento che ho preso parte della band" prosegue.
"Io avevo solo 17 anni quando sono entrato ne I Pooh, avevo da poco terminato le scuole e far parte della band era un'ambizione per qualsiasi chitarrista, quasi non ci credevo. Ero un ragazzino incosciente e forse questo mi ha salvato, quel periodo I Pooh erano come i Beatles" conclude Dodi Battaglia.