Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
In attesa del tour 2026

I Pooh si esibiscono a "Verissimo" con i loro successi

Nel salotto di Canale 5 il gruppo racconta 60 anni di successi e presenta il loro tour 2026

30 Nov 2025 - 19:57
© Da video

© Da video

Silvia Toffanin accoglie nello studio di "Verissimo" I Pooh pronti a festeggiare i 60 anni di una carriera segnata da enormi successi. È infatti dopo un medley delle loro canzoni più famose che il gruppo racconta il loro traguardo da record e presentano il loro tour 2026

"Abbiamo un regalo per i nostri fan. A settembre - ottobre 2026 partirà il nostro tour con una prima tappa a Bergamo, la mia città, e questo mi rende davvero molto felice" ha detto Roby Facchinetti. "È un traguardo quasi incredibile, straordinario, che non succede spesso per una band. Lo sognavo da bambino e dopo cinque anni di gavetta è arrivato il famoso treno su cui salire sopra, è stato in quel momento che ho preso parte della band" prosegue. 

"Io avevo solo 17 anni quando sono entrato ne I Pooh, avevo da poco terminato le scuole e far parte della band era un'ambizione per qualsiasi chitarrista, quasi non ci credevo. Ero un ragazzino incosciente e forse questo mi ha salvato, quel periodo I Pooh erano come i Beatles" conclude Dodi Battaglia. 

Leggi anche

I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un nuovo tour: "Non pensavamo di arrivare fino a qui"

i pooh
verissimo