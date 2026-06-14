l'appello sui social

Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors, spavento in auto con le figlie

La modella e influencer ha raccontato su Instagram l'accaduto: "Un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere"

14 Giu 2026 - 15:52
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Giulia Belmonte, compagna del cantante Stash dei The Kolors è stata coinvolta in un incidente mentre era in macchina con le figlie, Grace, di sei anni e Imagine, di quattro. "Ieri mi sono spaventata tanto. Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all'improvviso un'auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso", ha spiegato l'influencer e modella in una storia Instagram. "Un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere".

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L'invito alla prudenza

   La causa dell'incidente? La distrazione del conducente alla guida dell'altro veicolo: "In strada le distrazioni non sono sempre accettabili", ha affermato."Un attimo di distrazione può mettere in pericolo la vita degli altri. Guidiamo con responsabilità, sempre".

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Chi è Giulia Belmonte

 Modella e influencer con un trascorso a Miss Italia e una partecipazione al videoclip di Dove e Quando di Benji e Fede, Giulia Belmonte è impegnata sentimentalmente con Stash, all'anagrafe Antonio Fiordispino, frontman dei The Kolors. La loro relazione è rimasta privata fino al 2020, quando è arrivato l'annuncio della dolce attesa di Grace. Per il momento niente nozze in programma: Giulia e Stash vivono felici a Milano nel loro nido d'amore.

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