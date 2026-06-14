Giulia Belmonte, compagna del cantante Stash dei The Kolors è stata coinvolta in un incidente mentre era in macchina con le figlie, Grace, di sei anni e Imagine, di quattro. "Ieri mi sono spaventata tanto. Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all'improvviso un'auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso", ha spiegato l'influencer e modella in una storia Instagram. "Un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere".