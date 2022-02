Laura Chiatti: "Preferisco litigare che essere accettata a metà"

Ferrovie dello Stato Italiane Mobilità sostenibile, la transizione passa attraverso il sistema ferroviario

Per vincere la sfida, per la quale sarà fondamentale investire sempre più sul “capitale umano”, le Ferrovie dello Stato Italiane stanno già lavorando a un progetto che prevede il potenziamento dell’infrastruttura e la trasformazione delle stazioni in hub multimodali al servizio dei territori