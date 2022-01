09 gennaio 2022 09:54

I primi 40 anni di Kate Middleton: tre scatti inediti nel giorno del compleanno

"Auguriamo alla Duchessa di Cambridge un felice 40esimo compleanno", così l'account Twitter della Royal family britannica fa gli auguri a Kate Middleton. In occasione del compleanno sono state diffuse tre nuove foto della Duchessa, scattate dal fotografo di moda Paolo Roversi, che mostrano la futura regina con tre diversi e bellissimi abiti Alexander McQueen. Le foto saranno esposte in tre diverse aree dove Kate ha vissuto Berkshire, St Andrews e Anglesey. E poi saranno ospitate in forma permanente nella collezione della National Portrait Gallery. Con queste tre immagini si conclude la trasformazione da fidanzata del principe William a futura regina, passando per il ruolo di madre dei suoi tre figli, della giovane Kate, sempre più a suo agio nei panni di reale. Le immagini mostrano come la Duchessa vuole essere vista, glamour e sofisticata. Le foto sono state scattate a novembre nei Kew Gardens.