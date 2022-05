03 maggio 2022 12:41

Emily Ratajkowski perde la “scarpetta” a New York

Altro che Cenerentola! Meglio di Emily Ratajkowski nessuna mai. La modella si è presentata alla festa dopo il red carpet del Met Gala a New York con un abito a corpetto giallo abbinato a un paio di scarpe fucsia dal plateau improponibile. Difficili da portare anche per l’influencer che proprio mentre si muoveva davanti ai flash ha perso una calzatura restando in bilico su un solo “trampolo”. Per fortuna un bodyguard si è inginocchiato davanti a lei e come il principe con la scarpina di una principessa l’ha infilata nel piedino di Emily.