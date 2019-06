David Hasselhoff fermato sull A21, selfie con la Stradale

E' stato fermato sull'A21 durante alcuni controlli di routine della polizia stradale. Ma quando gli agenti hanno visto scendere dall'auto David Hasselhoff, idolo di numerose serie televisive anni '80 come Supercar o Baywatch, non hanno resistito e gli hanno chiesto una foto. L'immagine è stata condivisa dal profilo ufficiale Twitter della Polizia di Stato, ma anche dallo stesso attore statunitense sui suoi social. L'attore era semplicemente in viaggio in Italia per partecipare a una corsa automobilistica. "Mi hanno fatto scendere ma volevano una foto con quello che hanno detto fosse il loro eroe. La vita è bella", il suo commento. "Niente Supercar e tutto in ordine - il post della Polizia -. Poi una foto per gli agenti con il loro attore preferito". Hasselhoff ha approfittato del suo viaggio in Italia per visitare anche la Puglia e si è fatto fotografare in versione Baywatch.