La paura per Fedez

Poi però è arrivata la grande paura per Fedez, che dopo il delicato intervento al pancreas, il 28 settembre (fino all'8 ottobre) è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. In quell'occasione Chiara Ferragni era impegnata alle sfilate di Parigi, ma non ci ha pensato un attimo e ha preso un volo privato per stare vicina al marito. Fedez è stato operato d'urgenza per un'emorragia provocata da due ulcere addominali e si è salvato grazie alle donazioni di sangue. Nel ribadire tutta la sua riconoscenza per lo staff medico e infermieristico dell'ospedale il rapper, che ha subito delle trasfusioni che, come ha spiegato, gli hanno salvato la vita, ha ringraziato anche l'Avis (associazione Volontari Italiani del Sangue). Così una volta tornato a casa ha lanciato un appello e fatto una promessa: "Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui... In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far comprendere l'importanza di donare il sangue".