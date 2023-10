Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trasformarsi nella “Super Mario family” e al rapper è toccato il ruolo di funghetto, mentre Leone è Super Mario, Chiara veste i panni di Luigi e la piccola Vittoria ha voluto un abito rosa da principessa Peach. Scatti e pose in famiglia per l’imprenditrice digitale che ha appena festeggiato il compleanno di mamma Marina Di Guardo.

Anche per l’Halloween 2023 non poteva mancare il travestimento dei Ferragnez.

Tgcom24

Il travestimento di famiglia Come consuetudine anche per l’Halloween targato 2023 i Ferragnez hanno scelto un travestimento per tutta la famiglia tratto dal videogioco Super Mario Bros, compreso il cagnolino Paloma che ha vestito il guscio del mostro Bowser. Fedez lamenta di avere il costume più “sfi…to” e il suo funghetto viene deriso dai fan: “Altro che funghetto Tod mi sembri Aladdin” scrivono in molti. In realtà, interpreta un personaggio dei videogiochi con la testa da fungo Toad. Vittoria è perfettamente calata nel suo abito da Principessa Peach con tanto di capelli biondi sciolti sulle spalle, coroncina in testa e abito rosa che sottolinea la sua personalità allegra, spavalda, divertente. Il protagonista è Super Mario la cui parte è toccata a Leone che è diventato Suer Lello, mentre il fratello Luigi è interpretato con i baffi finti da una spiritosa Chiara Ferragni.

Leggi Anche I vip si preparano ad Halloween, ecco chi ha già scelto la zucca

Vittoria e la passione per Elsa di Frozen Chiara Ferragni ha una passione sfrenata per i vestiti e per i costumi… di Halloween. Ogni anno in casa Ferragnez si sceglie un tema e i travestimenti abbinati per genitori e figli. Ancora prima della festa di Halloween, nei giorni scorsi l'influencer ha comprato alcune maschere per i bambini. Vittoria che è una fan sfegatata del film Disney Frozen, ha voluto un abito da principessa Elsa, mentre per un party spaventoso tra bambini ha indossato l’abito da Cat Woman e il fratello Leone ha vestito i panni dello scheletro.

Leggi Anche Fedez compie 34 anni circondato dall’amore della famiglia

Tutti i vestiti da Halloween dei Ferragnez Prima di diventare genitori nel 2018 i Ferragnez si sono trasformati in Ghostbusters e Leone ha indossato il costume da Sulley del film Pixar Monsters & Co, l’anno successivo da Pokemon, dove hanno conquistato i fan con i pigiamini da Pikachu. Nel 2020 hanno scelto Baby Shark e Leon si è concesso una parentesi con l’abito da Pocoyo, nel 2021 Vittoria è diventata prima una zucca poi un gigante polpo rosa che seduta sul divano ha conquistato tutti i fan, ma tutti insieme hanno posato in versione famiglia Addams. Nel 2022 è stata la volta dei personaggi di Toy Story, anche se poi Chiara Ferragni si è vestita da Christina Aguilera nell'iconico video di Dirty pe runa serata speciale con addosso un microbikini a triangolo a righe bianche e rosse, pantaloni a vita bassa con slip in vista.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa extra lusso e in Rete scoppia la polemica