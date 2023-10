Dalla scala a chiocciola alla piscina condominiale, dalla vista mozzafiato sulla città al bagno della piccola Vittoria , i marmi alle pareti, il parquet e il camino, non trascura nessun dettaglio. "Quasi pronta", scrive su Instagram per dare l'ultimo aggiornamento.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa extra lusso e in Rete scoppia la polemica

Chiara Ferragni mostra le foto dell'interno dell'attico a City Life: bagno, terrazzo, piscina e cabina armadio Presto tutta la famiglia Ferragnez andrà a vivere nella nuova casa: un attico di lusso in zona Citylife. Su Instagram mostra con orgoglio il risultato dei lavori: dalla scala a chiocciola che collega i due livelli dell'appartamento al salone, dal terrazzo che domina la città e regala un panorama favoloso fino alla cucina di legno e marmo. Chiara aveva già mostrato il bagno rosa e grigio della camera di Vittoria e i lavori in corso prima che tutto fosse installato. Il pezzo forte della nuova residenza è la piscina condominiale, della quale l'influencer va particolarmente orgogliosa e che scatena sempre grande curiosità.

I follower divisi Lo stile pensato per l'appartamento di Chiara Ferragni dal suo grande amico e architetto Filippo Fiora divide i follower. Se non manca chi ama il lusso sfacciato e le scelte di stile, in tanti la criticano per l'atmosfera generale e soprattutto per il marmo scuro con cui sono rivestite le pareti di alcune stanze.

Chiara Ferragni cambia casa ma resta a Citylife, ecco dove lei e Fedez hanno comprato casa Chiara Ferragni con tutta la famiglia si trasferirà presto nella nuova casa che lei e il marito Fedez hanno comprato a due passi da quella in cui risiedono attualmente, che però è in affitto. Il nuovo attico di lusso in cui traslocheranno con i figli Leone e Vittoria e il cane Paloma, new entry tra i Ferragnez dopo la morte di Matilda, si trova nelle Residenze Libeskind II, un complesso residenziale prestigioso in cui hanno acquistato anche Beatrice Valli e Marco Fantini.

Leggi Anche Chiara Ferragni la casa nuova è pronta: ecco i dettagli

Ferragnez, dove abitano Fedez e Chiara Ferragni a Milano? Da quando hanno deciso di andare a vivere insieme, prima dell'arrivo di Leone e delle nozze, Chiara Ferragni e Fedez abitano in un attico in affitto. Un appartamento spaziosissimo, con un enorme salone, una grande cabina armadio al secondo piano e un terrazzo magnifico location di tanti momenti importanti. Ma da quando Vittoria è arrivata nelle loro vite hanno bisogno di una camera in più, e così hanno preferito abbandonare il loro nido d'amore e trovare una nuova soluzione.