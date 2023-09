Dopo le rivelazioni televisive degli ultimi giorni su quello che è successo durante Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez, l’influencer si carica di nuove emozioni e progetti. A partire dalla nuova dimora che ospiterà la famiglia. Il trasloco è previsto tra poche settimane, i lavori sono quasi finiti, ma mentre lei filma orgogliosa alcuni scorci del superattico, del marito non c’è traccia. Dopo il primo sopralluogo social a marzo e la visita al cantiere a luglio, la coppia non si è più filmata insieme nel condominio di Citylife. E’ Chiara a visionare l’evoluzione della dimora, ma Federico è pronto a fare le valigie?

Chiara Ferragni e Fedez si trasferiranno a due passi da dove vivono ora. In un appartamento ancora più grande dove ci sarà maggiore spazio per tutti, a partire da Leone e Vittoria , le cui nuove camerette e servizi stanno già prendendo forma. La stanza da bagno della secondogenita è rosa, mentre quella del fratello avrà una doccia e uno specchio ma ancora i lavori sono in fase di svolgimento. Ci sarà una bella terrazza, una sala living ultra moderna, armadi a parete, comfort di ogni tipo e naturalmente la piscina, anche se condominiale. Nello stesso complesso stanno organizzando il trasloco anche Beatrice Valli e Marco Fantini.

Lacrime in casa Ferragnez

Non solo gioia per i nuovi progetti abitativi ma anche lacrime in casa Ferragnez. Dopo le emozioni di Chiara Ferragni nel raccontare l’avventura di Sanremo ripercorrendo le tappe della crisi con Fedez, ora l’influencer è alle prese con i capricci di Vittoria, 2 anni e mezzo. Chiara aveva spiegato ai follower che i primi giorni di scuola per Leone, 5 anni, e asilo per Vitto erano stati allegri e spensierati. La secondogenita era apparsa indipendente e scanzonata nell’affrontare l’esperienza fuori casa. Ma pare che a qualche tempo di distanza la bambina abbia accusato il colpo, trasformando l’entusiasmo in lunghi pianti in cerca della mamma e della tata. La Ferragni si è ritrovata spaesata perché pensava che ormai l’inserimento fosse andato a buon fine, invece, le lacrime della bimba la stanno destabilizzando. Ora chiede consigli ai fan: è capitato anche a voi?