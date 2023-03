Chiara Ferragni, casa nuova pronta ad agosto: aiutatemi ad arredarla

Chiara Ferragni torna alla normalità milanese “Ora che è finito Sanremo e le varie Fashionweek – esordisce Chiara Ferragni in una conversazione social con i follower - ho un pochino di tempo libero e mi sto dedicando a diversi progetti. Ho dei viaggi in programma nelle prossime settimane: alcuni per lavoro, altri per piacere, alcuni con il team e altri con la famiglia e gli amici”. E’ serena e rilassata mentre parla di quel che sta facendo, traducendo la conversazione anche per i fan di tutto il mondo: “Ho ricominciato a studiare spagnolo, una delle mie lingue preferite, e ci tengo tantissimo a parlarlo molto bene, anche perché i miei bambini lo parlano perché la tata lo parla con loro”.



Archiviati i problemi familiari e la crisi con Fedez, Chiara Ferragni si rilassa sul divano di casa e si confida con i fan. “Altro progetto importante è la casa nuova a Milano che spero tra agosto e settembre sarà pronta. Con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design per arredarla. Servono idee e se avete pagine o brand da consigliarmi mandatemeli qua” chiede l’influencer confidando sui suggerimenti dei follower per ultimare i dettagli dell’appartamento.

A luglio il sopralluogo in cantiere con Fedez In estate Chiara Ferragni e Fedez avevano fatto un sopralluogo nel complesso residenziale in costruzione a Citylife, di fronte alle Tre Torri, dove la coppia avrebbe acquistato un appartamento dislocato su due piani. Già l’anno scorso l’influencer aveva mostrato qua e là dettagli della nuova dimora: dalla piscina condominiale alla scalinata. Ora nell’aggiornamento social fa sapere che dopo l’estate la casa sarà pronta e prima della nuova stagione lavorativa e scolastica la famiglia farà il trasloco. Si tratta però di definire gli ultimi dettagli di un arredamento che sarà sicuramente eccezionale e perfetto per le condivisioni social dei Ferragnez.



Tre anni fa l’ingresso nella casa dei Ferragnez Nell’appartamento milanese in cui vivono ora Chiara Ferragni e Fedez, la coppia ci entrò esattamente tre anni fa. Di questo nido d’amore con vasca idromassaggio sul balcone, vetrate che circondano la dimora tra i grattacieli hi-tech, scala a vista che unisce i due piani, tavoloni per ricevere amici e ospiti, lampadari di pregio, finiture da mille e una notte, abbiamo visto praticamente tutto. Ora la famiglia si è allargata (allora c’era solo il piccolo Leone) e servono nuovi spazi per ospitare tutti e soprattutto nuove location per le Storie.