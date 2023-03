Chiara Ferragni e Fedez, la prima foto insieme dopo la crisi

Si parlava di matrimonio al collasso, con lui che dormiva sul divano e lei più distante che mai, e a poco era servita la foto della pace pubblicata dall'influencer nelle storie, con le loro mani intrecciate . Ora però si stringono in un abbraccio, con i volti vicini e sorridenti, per mettere a tacere una volta per tutte ogni pettegolezzo.

Le voci di crisi Dopo l'esperienza a Sanremo, con il bacio di Fedez a Rosa Chemical e la sfuriata nel backstage di Chiara Ferragni, i Ferragnez non erano più comparsi insieme sui social. L'influencer continuava a postare scatti con i figli Leone e Vittoria e contenuti di lavoro, mentre il rapper ha fatto solo qualche sporadica apparizione in cui era visibilmente provato. Il gossip li voleva ai ferri corti, ipotizzando l'ira funesta dell'imprenditrice digitale per essere stata oscurata al Festival.

Avvistati insieme Mentre le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si rincorrevano e si diceva che fossero già pronte le carte per il divorzio, i due sono stati avvistati in coppia più volte. C'è stato un pranzo a cui hanno partecipato mano nella mano nel ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, poi sono stati scorti entrare in un palazzo milanese insieme, e ancora in un agriturismo in Val Brembana con i bambini.



Silenzio social Le voci di crisi con Chiara Ferragni si rincorrevano all'impazzata, perciò Fedez è tornato sui social con un post per mettere tutto a tacere: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social. In queste decisioni non c’entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto", ha scritto semplicemente in un primo messaggio.



La spiegazione di Fedez Non passano molte ore da quel post e Fedez decide di rifarsi vivo per spiegare più dettagliatamente quanto stesse accadendo. "L'antidepressivo dopo il tumore mi ha causato effetti collaterali" ha spiegato nelle storie. Ha raccontato che la sua salute mentale è stata messa a dura prova dagli psicofarmaci che ha iniziato a prendere dopo la diagnosi della malattia e che l'interruzione improvvisa delle medicine l'ha portato a perdere molti chili, ad avere vertigini, scalmane, balbuzie e tic alla bocca. Questo, e non una crisi coniugale con Chiara Ferragni, sono state la causa della sua lontananza da Instagram.