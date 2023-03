Fedez e Chiara Ferragni al parco, serenità ritrovata

Un pomeriggio al parco con Leone e Vittoria per Fedez e Chiara Ferragni che da tempo non si facevano più fotografare insieme e sui social parevano aver “divorziato”. L’uno in silenzio e l’altra impegnata solo in versione influencer e mamma. Della coppia erano spariti i siparietti quotidiani, le foto reciproche, i momenti di intimità. Solo post “lavorativi” o materni per la Ferragni e niente sul profilo del rapper. Dopo un paio di scatti con le mani intrecciate o con i volti appoggiati l’uno sull’altro, ritornano anche le fotografie di famiglia. Chiara e Fedez hanno trascorso un pomeriggio di giochi al parco con i loro bambini: Leone divertito con le giostrine e Vittoria intenta a godersi il cono.

Perché Fedez non postava più?

Da Sanremo in poi nel profilo di Fedez c’è stato un lungo silenzio interrotto solo da poche e veloci Storie. In un intervento di qualche giorno fa il rapper ha spiegato di non essere in crisi con Chiara Ferragni, anzi la moglie gli è stata molto vicino in questo periodo in cui ha dovuto affrontare i problemi dovuti all’interruzione di un antidepressivo, assunto dopo la malattia (il tumore neuroendocrino del pancreas scoperto un anno fa). "In questi due mesi di m… gravissimi effetti collaterali, agitazione, tremori alle gambe tanto da impedire di camminare, mal di testa, vertigini, sudorazioni improvvise e un tic nervoso alla bocca" ha raccontato spiegando i problemi di salute che ora stanno andando via via scomparendo. "Oggi non sono al cento per cento. – ha detto una settimana fa - ho ancora vertigini e scalmane, ma giorno dopo giorno miglioro".