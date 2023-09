L’ennesimo viaggio della crew dell’influencer è all’insegna delle emozioni forti in alta montagna. A Interlaken nel Canton Berna la moglie di Fedez prova una serie di esperienze avvincenti: dal jet boat alla zipline passando per una più rilassante vasca da bagno in mezzo al lago. Sorridono e mostrano i loro outfit, ma un po’ di paura per il volo tra le montagne o per l’imbarcazione a getto d’acqua c’è e si vede!

Chiara Ferragni sorride come una bimba al parco giochi quando le vengono proposte emozioni nuove. Non si tira certo indietro davanti alla possibilità di volare tra le vette con i suoi compagni di viaggio. Infila l’imbracatura ma è tesa anche se davanti all’amico che la riprende mostra disinvoltura. E poi si diverte come una pazza quando fa il suo tour a bordo del jet boat. Imbacuccata con la tuta impermeabile posa felice e appena si sveste mostra i capelli elettrizzati dall’abbigliamento tecnico.



Una vasca in mezzo al lago Chiara Ferragni prova anche un’insolita “piscina” tra le montagne. Infila il bikini e si lancia nella nuova avventura curiosa ed emozionata con una lattina tra le mani. “Avete mai provato una vasca da bagno in mezzo al lago? Sono efficienti dal punto di vista energetico, usa l'acqua del lago (e una piccola stufa a legna per renderla calda) e materiali riciclabili ed è stata un'esperienza unica nel suo genere” scrive a corredo delle immagini che la ritraggono nella tinozza galleggiante con i suoi amici.