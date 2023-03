Chiara Ferragni vola in Africa ma perde le valigie

Parte l’appello dell’influencer alla compagnia aerea. Intanto, per non pensare all’imprevisto, inizia il safari. “Siamo finalmente qui e non ci posso credere” dice la Ferragni mostrando una mamma ippopotamo con il suo cucciolo. Il viaggio era stato programmato per la primavera del 2020, ma poi ci fu il Covid e ora, tre anni dopo, Chiara è lì con i suoi amici.

Le valigie di Chiara Ferragni si sono perse Nessuno vorrebbe essere nei panni della compagnia di volo che ha trasportato Chiara Ferragni e i suoi amici in Sud Africa. I bagagli non sono arrivati all’aeroporto di Johannesburg. L’influencer ha lanciato un appello social per riaverli al più presto. E c’è da scommettere che i dirigenti della società aerea stiano muovendo mari e monti pur di accontentare la Ferragni al più presto. Che cattiva pubblicità altrimenti! Intanto lei posta con la stessa tshirt da diverse ore e ribadisce di non avere la valigia. Come potrà fare post e organizzare shooting senza gli strumenti del mestiere? Anche Chiara Biasi si lamenta su Instagram: almeno tre giorni con gli stessi abiti? Tutta la ciurma è in difficoltà, ma Chiara presto ci stupirà con effetti speciali.



Fedez a casa con i bambini Mentre Chiara Ferragni fa l’ennesimo viaggio di lavoro con il suo gruppo, a casa Fedez si occupa dei bambini e filma simpatici siparietti per la gioia dei fan. Alle prese con le marachelle di Vittoria, 2 anni appena compiuti, il rapper passa da un cambio di pannolino a un gioco in modalità Avengers con Leone mostrando di sapersela cavare alla grande e consentendo a Chiara di godersi il tour tra gli ippopotami in serenità.



Il safari africano di Chiara Ferragni Un sogno nel cassetto finalmente realizzato. Chiara Ferragni, Chiara Biasi, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic filmano le immagini di ippopotami, elefanti, zebre durante il tour con la jeep in Sud Africa. Le influencer non stanno più nella pelle alla vista delle bellezze della natura. Lungo il percorso fa freddino, si imbacuccano con gli scafandri mimetici e per una volta nessuno pensa all’outfit.



Una primavera in viaggio Quello africano per Chiara Ferragni è l’ennesimo viaggio di questa primavera, senza contare gli spostamenti di lavoro in Italia o all’estero per sfilate e promo. Di recente è stata a Marrakesh con il suo gruppo per qualche giorno di shooting e di relax. Poi l’influencer ha ripreso il volo verso casa per il compleanno di Leone e Vittoria. Ora una nuova avventura con gli amici. Lo aveva detto in un video di qualche settimana fa: tra i programmi tanti viaggi, poi a fine estate sarà pronta la nuova casa e allora servono idee interessanti per l’arredamento (“Aiutatemi”, aveva detto ai follower).