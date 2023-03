Vittoria Ferragnez compie 2 anni, la baby influencer conquista il web

Le sue marachelle, le smorfie e le dolci moine, uniti alla passione spropositata per qualunque cosa sia commestibile l’ha resa un baby personaggio imperdibile. I fan dei Ferragnez scalpitano per vedere cosa combina ogni giorno la piccolina di casa che pare dare del filo da torcere a tutti sbaragliandoli a suon di sorrisoni.

Gli auguri social della famiglia Chiara Ferragni ha anticipato a tutti nelle Storie annunciando per il 23 marzo il compleanno di Vittoria. Ma lei e Fedez avevano già postato anche un album al parco con la piccolina, vestita tutta di rosa con l’outfit firmato dalla mamma, e due simpatici codini. Il rapper l’ha filmata intenta a suonare e poi ha ricordato la passione per il cioccolato della figlia. A dirla tutta, la piccola Vitto adora mangiare e scambierebbe qualunque cosa per un prelibato bocconcino da assaggiare. Anche nonna Marina di Guardo ha postato una serie di immagini con la nipotina con gli “auguri alla meravigliosa Vittoria”.



La festa è già stata fatta insieme a Leone Qualche giorno fa Vittoria ha festeggiato in anticipo il compleanno insieme al fratello Leone (nato il 19 marzo) in un party a tema Pocoyo coloratissimo e divertentissimo. I Ferragnez hanno scelto di regalare una sola festa ai loro figli che sono nati a distanza di pochi giorni di calendario l’uno dall’altra rispettivamente nel 2018 e nel 2021. E così tutta la famiglia e gli amici di Chiara Ferragni e Fedez si sono riuniti per un imperdibile momento di svago e allegria tra allestimenti birichini e giochi per bimbi.

I siparietti social di Vittoria La figlia di Chiara Ferragni e Fedez si è già ritagliata un ruolo da baby-influencer nonostante la giovanissima età. Vittoria Ferragnez piace tantissimo ai fan che seguono le avventure della piccolina tra smorfie, abbuffate e dispetti. Insieme al fratellino è la mascotte di casa e sa come catturare le attenzioni con i suoi grandi sorrisi. I capelli biondi raccolti ora in buffi codini, ora in treccine o pettinature di ogni tipo, insieme agli occhioni azzurri la fanno somigliare ogni giorno di più alle sorelle Ferragni.