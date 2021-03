Sarà una “Vittoria” per Fedez? Impazza il toto nome della piccola Ferragnez in arrivo

Dopo aver spoilerato la canzone, ora tocca al nome della secondogenita. Fedez non resiste e con i follower vuole condividere tutto e subito. E così eccolo indossare una camicia griffata per Sanremo con scritte le iniziali della sua famiglia: oltre a Chiara e Leone, c’è la lettera V ad indicare il nome della bimba in arrivo. I fan sono sicuri e vedono nel segno della vittoria mimato dalle mani di papà e figlio (il piccolo Leo posa come lui) un riferimento chiaro. Sarà davvero la “Vittoria” di Fedez? Il toto-nome impazza sui social…

“La mia famiglia mi copre le spalle” ha scritto il rapper come didascalia dell’immagine che lo ritrae con indosso la camicia cucita su misura per lui. Oltre a Vittoria, i fan hanno pensato a tutti i nomi femminili che iniziano con la V e sui siti e sui blog dedicati alle neomamme si rincorrono idee e spunti per chiamare la propria figlia come Fedez. Si parte dai più comuni Viola, Vanessa, Viviana, Valentina, Veronica, Valeria ai più “colorati” o ricercati Verde, Venere, Vita, Vera, Velia…

Chiara Ferragni fa il countdown al parto guardando sul divano di casa l’esibizione del marito al Festival di Sanremo. Anche lei posta la foto con Leone che indossa la camicia griffata e con le iniziali e mima il segno della vittoria. Il riferimento è esplicito, forse troppo, ma sicuramente è il momento e il modo migliore per svelare ai fan il nome della piccolina in arrivo. Anche tutta la famiglia replica con cuoricini e il simbolo delle dita a indicare il trionfo. I follower scrivono di non sapere se essere più curiosi di sapere come andrà il Festival o quale nome sarà il prescelto per la royal baby italiana in arrivo. Comunque andrà sarà una bella Vittoria per i Ferragnez!

