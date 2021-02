Chiara Ferragni fa il countdown e svela tutti i dettagli del parto

Una gravidanza vissuta sui social, quella di Chiara Ferragni . La sua secondogenita non è ancora nata, ma è già una star di Instagram. I follower di mamma e papà Fedez l'hanno vista crescere nel pancione, hanno osservato le immagini dell'ecografia con il suo visino che si va delineando, hanno potuto partecipare all'attesa trepidante di Leone per l'arrivo della sorellina. Ora la sua nascita, prevista per marzo, si avvicina e i fan non vedono l'ora, soprattutto perché solo allora potranno sapere quale sarà il nome della loro nuova beniamina.

Il nome - Come si chiamerà la piccola resta un mistero. Chiara e Fedez lo hanno già deciso ma lo riveleranno solo una volta che la bimba sarà nata, proprio come una vera royal baby (d'altronde sua madre è o non è la regina dei social?). Nei mesi sono circolati due nomi: Gennara e Rachele. Il primo è stato solo uno scherzo di Fedez, il secondo l'ha rivelato Leone. Ma la Ferragni ha subito chiarito: "E' il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Non potremmo mai rubarglielo".

Il cognome - Se sul nome vige il riserbo più assoluto, Chiara ha voluto fare le dovute precisazioni sul cognome che (come per Leone) sarà Lucia-Ferragni. "Metterò entrambi i cognomi alla bimba, perché sono importanti allo stesso modo e dare solo quello del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo", ha fatto sapere nelle storie social.

Il parto - La bimba verrà alla luce a marzo, proprio come suo fratello maggiore. Però a differenza di quanto avvenuto con Leone, che è nato a Los Angeles, il parto non potrà avvenire negli Usa. "In America, abbiamo tanta privacy, una casa, ma con la pandemia il parto negli Usa non è mai stata un’opzione", ha spiegato con rammarico la Ferragni, raccontando che le sarebbe piaciuto che anche sua figlia potesse avere la doppia cittadinanza.

La gravidanza - "La seconda gravidanza è più facile, sono stata meglio e mi preoccupa meno il parto", ha svelato Chiara ai suoi follower. Per il primogenito ha avuto qualche imprevisto: si stava verificando un problema alla placenta e il bimbo è nato con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Stavolta tutto fila liscio come l'olio e il countdown è iniziato al grido di Leone: "Sorellina, ti aspettiamo!"

