Chiara Ferragni e l'appello alle donne: "Viviamo in una società maschilista, è il momento di farsi sentire"

Femminicidio, revenge porn, vittim blaming, ma non solo. Sono tanti i temi di stretta attualità che Chiara Ferragni affronta in un lungo video postato sui social. "Essere donna nel 2020" è il titolo del suo intervento: un discorso di quasi 11 minuti in cui spiega come spesso siano le vittime di violenze a subire la gogna mediatica. "Questo è il momento di incaz**arsi per queste cose, di prendere posizione e di cambiare" è il suo appello ai follower.

La Ferragni, che la prossima primavera sarà mamma di una bambina, vuole incitare le donne a fare fronte comune e a sostenersi a vicenda, con il supporto anche degli uomini che condividono la loro battaglia. "Il problema secondo me è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale, dove le donne vengono giudicate in maniere differenti. Ma questo giudizio non deriva soltanto dagli uomini, ma spesso anche dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda".

Sono tanti i punti che Chiara affronta: dalla narrazione che si fa sui media agli insulti verso le vittime di revenge porn. Spiega di trovarsi in una posizione privilegiata perché la sua voce viene ascoltata da migliaia di persone ogni giorno, e intende metterla a disposizione per le cause che le stanno a cuore.

"Si dice che lui era geloso o che lei gli aveva fatto le corna. Questo fa pensare che anche la donna abbia un ruolo e che la violenza passi in secondo piano o che sia in parte giustificata. Si sposta la colpa dall’aggressore alla vittima.", dice la influencer. E conclude il suo post con un accorato appello ai suoi follower: "Questo è il momento di incazzarsi per queste cose, di prendere posizione e di cambiare. questa è una battaglia che dobbiamo vivere e combattere tutti noi insieme... per costruire una società migliore per tutti noi e per tutte noi"

