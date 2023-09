LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, la valigia delle scarpe per le vacanze

Chiara Ferragni non rinuncia a qualche ora con i suoi bambini ora che, chiusa definitivamente la stagione delle vacanze, si torna alla routine e agli impegni di lavoro. Per la passeggiata al parco a Milano ha scelto un look total black comodo e casual ma con un tocco di sensualità: gli shorts cortissimi lasciano nude le gambe e regalano scorci sul lato-B, restando totalmente nascosto dalla maxi t-shirt. Completano l'outfit un paio di anfibi con le fibbie. Veronica Ferraro invece indossa jeans a vita bassa e maglietta corta che lascia scoperto l'ombelico, un mix semplice e cool. Insieme a Leone e Vittoria fanno un giro sulle giostre e poi, mentre i bimbi sono impegnati a giocare, le due ne approfittano per le confidenze.

