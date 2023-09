Beatrice Valli e Marco Fantini pronti al trasloco: il brindisi davanti alla nuova casa

"La nostra prima casa", scrivono Beatrice Valli e Marco Fantini postando il video del cin cin ai piedi dell'edificio di nuova costruzione in cui presto andranno a vivere con i loro 4 bimbi. Lei indossa un lungo abito bianco e suo marito pantaloni chiari e giubbotto marrone. E' lui a stappare una bottiglia di champagne "sciabolando" il tappo con una livella. Un brindisi e un bacio sulle labbra suggellano l'inizio di una nuova avventura, ma ora ci sarà da pensare agli scatolini da fare...

Una famiglia extra-large

La famiglia di Marco Fantini e Beatrice Valli si è allargata in aprile, quando l'influencer ha dato alla luce Matilda. I due erano già genitori di Bianca (5 anni) e Azzurra (2) e Beatrice è mamma anche di Alessandro (11) avuto quando lei era appena 17enne dal calciatore Nicolas Bovi. Gli spazi dell'appartamento in cui vivono attualmente in affitto non bastavano più, per questo hanno deciso di fare il grande passo e acquistarne uno tutto loro e decisamente più grande.