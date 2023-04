Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia

Sui social ha condiviso gli scatti in cui stringe teneramente tra le braccia la piccola nata dall'amore con Marco Fantini . Il nome scelto per la bambina è rimasto segreto fino all'ultimo, ma con le prime immagini della piccola lo ha finalmente svelato: si chiama Matilda Luce.

Beatrice Valli non vedeva l'ora di partorire e anche i follower erano con il fiato sospeso. Li aveva salutati dall'ascensore di casa mentre andava a fare il tracciato e poi è riapparsa sui social con la piccola tra le braccia. Non è stata una gravidanza facile la sua, ma alla fine tutto è andato per il meglio, e ora lei e Marco Fantini sono al settimo cielo con la loro piccolina. Il nome è rimasto segreto fino all'ultimo: in lizza insieme a Matilda Luce c'erano Celeste, Blu e Alba. Avevano detto che la scelta definitiva sarebbe avvenuta solo dopo il parto e così è stato.

L'annuncio social Beatrice Valli e Marco Fantini hanno condiviso alcuni scatti della neomamma con la sua piccolina tra le braccia. Immagini tenere e dolci in bianco e nero, in cui traspare tutta la felicità di un momento così speciale. "Eccoci qui, un po' stanche ma siamo qui. Ora ci godiamo questo momento e torneremo da voi nei prossimi giorni", ha detto l'influencer in un breve video, in cui appare radiosa e perfettamente rilassata. Per lei e per la sua famiglia sono arrivati gli auguri di tanti amici vip, da Aurora Ramazzotti a Cristina Marino (entrambe mamme da poco, la prima di Cesare Augusto e la seconda di Noè Roberto), Costanza Caracciolo, Alena Seredova, Francesca Sofia Novello... Ma i pensieri più speciali sono stati quelli delle sue sorelle Eleonora e Ludovica Valli (quest'ultima ha da poco dato alla luce Otto Edoardo), che non vedono l'ora di conoscere la nipotina.

